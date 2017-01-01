Поліція відреагувала на ДТП із сином Вірастюка

Поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП на бульварі Лесі Українки, у якому постраждав син Василя Вірастюка Адам. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За попередньою інформацією, водій іномарки на пішохідному переході скоїв наїзд на 14-річного підлітка, після чого з місця пригоди втік. Правоохоронці розшукують водія



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Поліція підтвердила, що підліток переходив дорогу на зелене світло

Поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП на бульварі Лесі Українки, у якому постраждав син Василя Вірастюка Адам. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій іномарки на пішохідному переході скоїв наїзд на 14-річного підлітка, після чого з місця пригоди втік. Правоохоронці розшукують водія – порушника.

За даними поліції, ДТП сталася 2 грудня близько 16:00 на перехресті бульвару Лесі Українки з вулицею Івана Кудрі. Підліток переходив проїзну частину на зелене світло. Внаслідок інциденту він отримав тілесні ушкодження.

За фактом автопригоди слідчі Печерського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Столичні поліцейські звертаються до свідків з проханням надати будь-яку інформацію щодо особи підозрюваного.