Поліція відреагувала на смертельну ДТП у Конча-Заспі

Поліцейські звернулися з проханням до всіх свідків надати будь-яку інформацію для об'єктивного розслідування аварії

Київська поліція встановлює обставини смертельної автопригоди. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, ДТП сталася сьогодні близько 7-ої ранку в селищі Конча-Заспа під Києвом. За попередньою інформацією, водій мікроавтобусу Ford Transit скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка переходила проїзну частину на регульованому



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Поліцейські звернулися з проханням до всіх свідків надати будь-яку інформацію для об'єктивного розслідування аварії

Київська поліція встановлює обставини смертельної автопригоди. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, ДТП сталася сьогодні близько 7-ої ранку в селищі Конча-Заспа під Києвом. За попередньою інформацією, водій мікроавтобусу Ford Transit скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка переходила проїзну частину на регульованому переході. Від отриманих травм потерпіла померла на місці пригоди. Водій-порушник з місця пригоди зник.

За викликом прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, слідчі Головного управління та «швидка».

Медики, які прибули на місце ДТП, констатували смерть пішохода. Встановлено, що це жінка - 1973 року народження.

На цей час правоохоронці ретельно вивчають всі обставини, причини та механізм автопригоди. Окрім цього, поліцейські звертаються з проханням до всіх свідків та очевидців надати будь-яку інформацію для об'єктивного розслідування цієї аварії.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми років.

Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання водія-порушника.

Нагадаємо, вранці 6 січня на Новообуховскій трасі під Києвом (Конча-Заспа) сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.