Поліція викрила у Києві групу сутенерів

Сутенери організували бордель у стрип-клубі

В одному з розважальних клубів Києва викрито злочинну діяльність групи сутенерів. Про це інформує Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України. За її даними, 7 травня під час відпрацювання стрип-клубу, розташованому по вул. Велика Васильківська, були проведені санкціоновані обшукові заходи,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сутенери організували бордель у стрип-клубі

В одному з розважальних клубів Києва викрито злочинну діяльність групи сутенерів. Про це інформує Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України.

За її даними, 7 травня під час відпрацювання стрип-клубу, розташованому по вул. Велика Васильківська, були проведені санкціоновані обшукові заходи, за результатами яких вилучено речові докази, що підтверджують вказану злочинну діяльність. Обшуки були здійснені в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 303 КК України поліцейськими управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління ГУНП у місті Києві, Київської міської прокуратури, за підтримкою полку патрульної служби поліції особливого призначення «Київ-1».

За попередніми даними, група 20-25 річних мешканців міста Києва, використовуючи вразливий стан дівчат, з використанням обману, організувала у стрип-клубі місце розпусти щодо надання послуг сексуального характеру. Організаторша забезпечувала діяльність групи, займалась організаційними питаннями, розподілом обов’язків серед її учасників, отримані в ході незаконної злочинної діяльності грошові кошти розподіляла між іншими учасниками групи, крім цього, виконувала функції адміністратора (займалась пошуком, вербуванням дівчат, забезпечувала виклик транспортних засобів та бронювала номери в готелях, де у подальшому надавалися послуги інтимного характеру).

Як з’ясовано, зазначений заклад відвідували клієнти, в більшості випадків іноземці. Вартість послуг складала 100-200 доларів США за годину, розрахунок здійснювався за межами клубу. 07 травня організатору злочинної групи оголошено про підозру. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу всім учасникам групи. Тривають подальші слідчі дії.