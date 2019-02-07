Поліція викрила у Києві інтернет-порностудію (фото, відео)



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Орендувавши чотириповерховий будинок, зловмисник обладнав інтернет-порностудію спеціальною технікою Фото: Нацполіція

Відеотрансляції через різні сайти у мережі інтернет здійснювали двадцять дівчат

До поліції надійшла оперативна інформація щодо діяльності веб-студії, яка виготовляла та поширювала матеріали порнографічного характеру. Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, почали документувати протиправну діяльність закладу та його організаторів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів т.в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, оперативники спільно з працівниками слідчого управління провели чотири санкціоновані обшуки за місцем мешкання організатора, у автомобілі, у місці, де відбирали дівчат, та у приватному будинку, де функціонувала порностудія.

«Під час проведення процесуальної дії ми затримали власника, адміністраторів та працівників порностудії. Ми встановили, що облаштував її 31-річний киянин», - повідомив правоохоронець.

Орендувавши чотириповерховий будинок, зловмисник обладнав інтернет-порностудію спеціальною технікою: освітлювальними приладами, веб-камерами, комп’ютерами та спеціальними меблями.

«Місцевий мешканець залучив до свого бізнесу двох чоловіків – адміністраторів, які організовували та контролювали роботу веб-моделей. Крім того, до складу злочинної групи входила жінка, яка завербовувала дівчат та проводила з ними співбесіди», - додав Гаврилюк.

Загалом до надання інтимних послуг зловмисники залучили двадцять дівчат, які працювали у три зміни в режимі онлайн і отримували за свою роботу 40% від загального прибутку.

За даним фактом слідчим управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. П’ятьох учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм оголошено про підозру. Суд обрав їм міри запобіжного заходу: організатору - у вигляді домашнього арешту, а іншим - особисте зобов’язання.

Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.