Поліція затримала двох сталкерів, які шукали пригод у зоні ЧАЕС



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Затримані - мешканці Дніпра Фото: Нацполіція

Туристам-екстремалам загрожує покарання у вигляді штрафу

Минулої доби у зоні відчуження ЧАЕС працівниками поліції було виявлено два сталкери біля відселеного села Черевач.

Ними виявились мешканці Дніпра 20-ти та 25-ти років, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У відношенні цих громадян було складено адміністративні протоколи за ст.46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Туристам-екстремалам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справи направлено до суду для прийняття рішення.

Як повідомлялося, цього тижня поліцією під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поблизу річки Уж виявлено сталкерів, ще двох зупинили неподалік відселеного с. Новий Мир.