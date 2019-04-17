У Чорнобильській зоні затримано дві групи туристів-екстремалів (фото)



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37-річний житель Запоріжжя та 28-річна громадянка іншої держави, затримані у зоні ЧАЕС Фото: Нацполіція

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Поліцією під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поблизу річки Уж виявлено сталкерів. Ще двох зупинили неподалік відселеного с. Новий Мир. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Затриманими виявились 37-річний житель Запоріжжя та 28-річна громадянка іншої держави, які поза контрольно-перепускними пунктами незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Двоє інших туристів-екстремалів 22-х та 23-х років, яких виявили поблизу річки Уж, мешканці столиці.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст.46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні порушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до суду для прийняття рішення.

Також постановою міграційної служби скорочено термін перебування в Україні громадянки іншої держави та зобов’язано її покинути територію України в короткий термін.