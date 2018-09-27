Поліція затримала киянина, який «замінував» власний будинок



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На місце виклику виїжджали спеціалісти вибухотехнічної служби

У помешканні чоловіка правоохоронці виявили макети саморобних пристроїв із побутових предметів, які не несуть ніякої загрози

25 вересня до чергової частини Солом’янського району столиці надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Івана Пулюя знаходиться вибуховий пристрій. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час огляду багатоповерхівки та прилеглої території правоохоронці проводили евакуацію мешканців будинку. У результаті перевірки жодних небезпечних предметів та речовин не виявили. Проте у помешканні чоловіка, який телефонував у поліцію, правоохоронці виявили макети саморобних пристроїв із побутових предметів, які не несуть ніякої загрози.

Працівники поліції затримали власника оселі, котрий повідомив про загрозу вибуху. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який раніше затримувався за злочини, пов'язані з наркотиками.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 вересня поліція затримала іноземця, який повідомив про «замінування» фаст-фуду на вулиці Хрещатик у Києві.