Мертве немовля на смітнику: поліція показала фото з місця моторошної знахідки



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На місці страшної знахідки працювали слідчо-оперативні групи Фото: Нацполіція

Поліцейські розшукують жінку, яка викинула дитину

Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті немовляти, що було знайдено у сміттєвому баку у Солом’янському районі Києва. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До чергової частини Солом’янського управління поліції від місцевого мешканця надійшла інформація про те, що на вулиці Героїв Севастополя він знайшов мертве немовля. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, кінологи зі службовими собаками та лікарі. На місці події правоохоронці з’ясували, що перехожий побачив пакет із дитиною у сміттєвому баку», - розповіли в поліції.

Судово-медичний експерт після огляду немовля повідомив, що зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не виявив. Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи. Зокрема, встановлюється наявність записів камер відеоспостереження, що знаходяться неподалік, і готуються запити до пологових будинків та лікарень. Правоохоронці намагаються знайти жінку, яка народила дитину, а також встановити причини та обставини смерті немовляти.

Правоохоронці звертаються за допомогою до громадян: у розкритті цього правопорушення допоможе інформація про жінок, які перебували на 8-9 місяці вагітності; вагітних жінок, які говорили про те, що дитина небажана; жінок на останніх строках вагітності, які кілька днів не виходять із будинку на вулицю.

«Якщо ви маєте інформацію, яка сприятиме розслідуванню цього злочину, просимо повідомити на спецлінію 102», - закликають правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 15 січня, на вулиці Героїв Севастополя, 22 в Києві чоловік знайшов труп немовляти.