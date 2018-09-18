Поліція зігнала під Раду півтисячі правоохоронців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В урядовому кварталі відбуваються акції протесту

Сьогодні, 18 вересня, біля Верховної Ради України відбуваються кілька акцій протесту. Правоохоронці заcтупили на охорону правопорядку біля будівлі парламенту, повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Сьогодні, згідно із поданими заявками, в урядовому кварталі заплановано проведення кількох акцій. Для уникнення провокацій та забезпечення порядку працівники столичної поліції та нацгвардійці несуть службу у місцях проведення запланованих акцій», - йдеться в повідомленні.

У центральній частині міста несуть службу 500 поліцейських та бійців Національної гвардії України.

Поліція Києва закликає учасників заходів висловлювати свою позицію, не порушуючи норми чинного законодавства.

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходив мітинг, учасники якого засудили передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

У поліції заявили, що під час акції біля Генеральної прокуратури постраждало семеро правоохоронців.