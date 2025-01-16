Екскерівник Київського метрополітену втік з України

За рішенням лікарської комісії колишнього керівника КП «Київський метрополітен» виключили з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу

Поліція Києва проводить слідчі дії у екскерівника комунального підприємства «Київський метрополітен», який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарські комісії (ВЛК). Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

Cлідчі столичної поліції проводять обшук у службових приміщеннях КП «Київський метрополітен» фото: Національна поліція України, Facebook

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Нагадаємо, колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення ексчиновника вказано 20 червня 2024 року. За даними правоохоронців, востаннє Брагінського бачили у Києві.

Як відомо, у середині листопада 2024 року прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» Віктору Брагінському за фактом неналежного виконання службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах КП «Київський метрополітен», не вживав заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Також він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену.

Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська»-«Либідська», появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на відрізку між станціями метро «Либідська» та «Деміївська».

Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

15 березня 2024 року Брагінський втратив посаду директора столичного метрополітену, яку обіймав десять років, після журналістського розслідування. Розслідувачі Bihus.Info знайшли в деклараціях родичів ексдиректора метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.