Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події

Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, малолітній перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху.

В результаті падіння, повідомили правоохоронці, 13-річний підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна. Хлопця госпіталізовано.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський назвав епідемією випадки травматизму підлітків на вагонах потягів в Україні. Він наголосив, що підлітки гинуть під ворожими ударами, тож неприпустимо втрачати життя і так безглуздо. За словами Перцовського, в «Укрзалізниці» ці випадки травматизму серед підлітків попадають у суху категорію «невиробничий травматизм», але за кожною цифрою – скалічена доля родини, батьківське горе, втрачене життя молодого українця, в якого все попереду.

Перцовський наголосив, що компанія буде цю тему постійно ескалювати. Зокрема, плануються навчальні кампанії із тік-токерами, авторитетами шкільної молоді, зірками музики та спорту, живі ілюстративні уроки безпеки на залізниці для шкіл – не сухі, для проформи, а такі де має «доходити» та максимальне інформування для батьків. Голова «Укрзалізниці» закликав усіх, хто має думки, як зупинити цю епідемію підліткового травматизму на залізниці, писати йому особисто.