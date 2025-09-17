Головна Київ Новини
search button user button menu button

Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
Підліток перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху
фото: Національна поліція України/Facebook

В результаті падіння 13-річний підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна

Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, малолітній перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху.

В результаті падіння, повідомили правоохоронці, 13-річний підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна. Хлопця госпіталізовано.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події. 

Нагадаємо, голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський назвав епідемією випадки травматизму підлітків на вагонах потягів в Україні. Він наголосив, що підлітки гинуть під ворожими ударами, тож неприпустимо втрачати життя і так безглуздо. За словами Перцовського, в «Укрзалізниці» ці випадки травматизму серед підлітків попадають у суху категорію «невиробничий травматизм», але за кожною цифрою – скалічена доля родини, батьківське горе, втрачене життя молодого українця, в якого все попереду.

Перцовський наголосив, що компанія буде цю тему постійно ескалювати. Зокрема, плануються навчальні кампанії із тік-токерами, авторитетами шкільної молоді, зірками музики та спорту, живі ілюстративні уроки безпеки на залізниці для шкіл – не сухі, для проформи, а такі де має «доходити» та максимальне інформування для батьків. Голова «Укрзалізниці» закликав усіх, хто має думки, як зупинити цю епідемію підліткового травматизму на залізниці, писати йому особисто.

Теги: Київ Укрзалізниця розслідування поліція травма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експосадовцю Шевченківської РДА повідомлено про підозру
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
20 серпня, 15:58
У Києві впав безпілотник
У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА
27 серпня, 23:24
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
Зруйноване помешкання киянки через ворожу атаку в ніч на 28 серпня
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
28 серпня, 13:15
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
30 серпня, 01:54
На місці інциденту працюють рятувальні та комунальні служби
Кличко: у Києві шукають третю жертву російської атаки (відео)
7 вересня, 09:26
За словами принца Гаррі, поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами
У Київ приїхав британський принц Гаррі
12 вересня, 09:14
Климчук – перший військослужбовець, чиє ім’я викарбуване на цвинтарі
Перше іменне поховання з’явилося на Національному військовому меморіальному кладовищі
12 вересня, 21:59
У Києві оголощено І рівень небезпечності, жовтий
Сильний дощ та значне похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода
Вчора, 18:27

Новини

Оренда житла в Україні та Польщі: порівняння цін та попиту
Оренда житла в Україні та Польщі: порівняння цін та попиту
Затримано агентів ФСБ, які встановлювали камери для коригування ударів по Києву
Затримано агентів ФСБ, які встановлювали камери для коригування ударів по Києву
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
Учениця столичного ліцею здобула звання майстра спорту України з таеквон-до
Учениця столичного ліцею здобула звання майстра спорту України з таеквон-до
Голова Європарламенту прибула до Києва
Голова Європарламенту прибула до Києва
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua