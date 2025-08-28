Головна Київ Новини
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Зеленський: Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар

У ніч на 28 серпня російські терористи здійснили чергову комбіновану атаку на українську столицю. Окупанти скерували на Київ ударні безпілотники та ракети. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у столиці через російський обстріл відомо про щонайменше вісьмох загиблих, серед яких дитина, пише «Главком».

«Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених. Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну.

І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна», – зазначив президент.

За словами президента, Україна очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається, оскільки Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню, однак цього немає через Росію.

«Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить.

Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна памʼять усім жертвам Росії!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у Києві для усунення ліквідації наслідків російського обстрілу залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
РФ масовано атакувала Київ: кількість загиблих та постраждалих зростає (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: кількість загиблих та постраждалих зростає (оновлюється)
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт у Києві
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт у Києві
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
У Києві частково обмежено рух транспорту через обстріл РФ: перелік вулиць
У Києві частково обмежено рух транспорту через обстріл РФ: перелік вулиць
Під завалами будинку на Дарниці можуть перебувати щонайменше три тіла – Клименко
Під завалами будинку на Дарниці можуть перебувати щонайменше три тіла – Клименко

