Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ

Заяву про засудження російської атаки підтримали 26 членів ЄС та Велика Британія

Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала заяву високої представниці ЄС Каї Каллас, що засуджує масований ракетний удар Росії по Києву 28 серпня, передає «Главком».

У документі зазначається, що атака на цивільну інфраструктуру є «свідомою ескалацією» та «воєнним злочином». Заява наголошує на необхідності притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до цих порушень міжнародного гуманітарного права.

Особливий акцент зроблено на пошкодженні будівель представництва ЄС і Британської Ради в Києві. У заяві підкреслюється, що наражання на небезпеку життя дипломатів є явним порушенням Віденської конвенції.

ЄС також запевнив, що продовжить і посилить підтримку України, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 22 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.