Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру

Зруйноване помешкання киянки через ворожу атаку в ніч на 28 серпня

Столичну пару врятувало правило «двох стін»

У ніч на 28 серпня окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Киянка показала, як у її квартиру влучив «шахед» та розповіла, як їй з сім'єю вдалось врятуватись, передає «Главком».

Мешканка столиці показала відео, на якому видно момент удару ворожого дрона у її квартиру. У цей час жінка разом із родиною перебувала у коридорі, дотримуючись правила «двох стін», що й врятувало їхнє життя.

«Наслідки неймовірні, ми ховались за стіною, що нас і врятувало, шахед прилетів на поверх нижче, де виникла пожежа. Нас заблокувало в квартирі, але ми змогли вийти, у іншому випадку могли задихнутись», – розповіла киянка.

Киянка показала, як «шахед» прилетів у її квартиру і розповіла, що її врятувало "правило двох стін"



Двері у квартиру заблокувало від удару. pic.twitter.com/eiKB7mKwYu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2025

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За її словами, вибухова хвиля зруйнувала частину житла та вибила вікна, однак усі члени родини залишилися неушкодженими. Також вірусним у мережі стало відео цієї є жінки, яка показала свою зруйновану оселю, але пляшки з шампанським вціліли.

«Це як другий день народження, і дуже смішить, що шампанське вціліло, але моя менталка ні», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 15 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.