Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
Зруйноване помешкання киянки через ворожу атаку в ніч на 28 серпня
скриншот з відео

Столичну пару врятувало правило «двох стін»

У ніч на 28 серпня окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Киянка показала, як у її квартиру влучив «шахед» та розповіла, як їй з сім'єю вдалось врятуватись, передає «Главком».

Мешканка столиці показала відео, на якому видно момент удару ворожого дрона у її квартиру. У цей час жінка разом із родиною перебувала у коридорі, дотримуючись правила «двох стін», що й врятувало їхнє життя.

«Наслідки неймовірні, ми ховались за стіною, що нас і врятувало, шахед прилетів на поверх нижче, де виникла пожежа. Нас заблокувало в квартирі, але ми змогли вийти, у іншому випадку могли задихнутись», – розповіла киянка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За її словами, вибухова хвиля зруйнувала частину житла та вибила вікна, однак усі члени родини залишилися неушкодженими. Також вірусним у мережі стало відео цієї є жінки, яка показала свою зруйновану оселю, але пляшки з шампанським вціліли.

«Це як другий день народження, і дуже смішить, що шампанське вціліло, але моя менталка ні», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 15 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.

Читайте також:

Теги: окупанти Київ обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
31 липня, 19:07
Російські війська зараз мають одразу кілька цілей
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині
17 серпня, 14:55
Мітингувальники знову прийшли на акцію з плакатами
У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП
31 липня, 11:54
У Деснянському районі під поваленими деревами опинилися автомобілі
У Києві рятувальники деблокували автівки з-під повалених вітром дерев (фото)
30 липня, 11:52
Побачивши поліцейських, 26-річний киянин почав тікати та чинити опір
У метро затримано «зачепера», який п’яним катався між вагонами (фото)
30 липня, 18:33
Прихильниця окупантів звернулася до главаря так званої ДНР та інших окупаційних «структурних підрозділів»
Колишня помічниця бойовиків «ДНР» поскаржилася на свавілля окупантів (відео)
4 серпня, 15:39
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
13 серпня, 23:49
Нейрохірурги міської дитячої клінічної лікарні №1 провели складну операцію
Лікарі, які врятували 17-річного юнака, нагадали про небезпеку «травми пірнальника»
14 серпня, 13:45
Житловий комплекс бізнес-класу River Stone розташований на вулиці Дніпровська набережна
Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд
19 серпня, 13:21

Новини

Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники
РФ масовано атакувала Київ: вже 15 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 15 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4847
РФ масовано атакувала Київ: вже 15 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
3832
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
3376
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
3209
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua