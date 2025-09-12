Головна Київ Фото
Перше іменне поховання з’явилося на Національному військовому меморіальному кладовищі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Перше іменне поховання з'явилося на Національному військовому меморіальному кладовищі
Климчук – перший військослужбовець, чиє ім’я викарбуване на цвинтарі
фото: Алівія Фокша, Національне військове меморіальне кладовище/Facebook

Віктор Климчук, із позивним «Горець», став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді

На Національному військовому меморіальному кладовищі з’явилося перше іменне поховання. Перший захисник, чиє ім’я, викарбуване на цвинтарі – Віктор Климчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне військове меморіальне кладовище.

«10 вересня 2025 року Україна зробила крок, що увійшов в історію. Цього дня на території Національного військового меморіального кладовища відбулося поховання захисника України. Головний сержант Віктор Климчук, із позивним «Горець», став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді. У майбутньому воно буде на меморіальній стіні пам’яті й увічнене серед імен тих, хто віддав життя за Україну», – йдеться у дописі.

На Національному військовому меморіальному кладовищі поховали Віктора Климчука
фото: Алівія Фокша, Національне військове меморіальне кладовище/Facebook

Журналіст та військовослужбовець 2-го корпусу НГУ «Хартія» Вахтанг Кіпіані додав, що ім'я Климчука – перше, зафіксоване на тимчасовому дубовому хресті.«Неподалік є кілька десятків могил незнаних наразі вояків. І ще одна деталь - прапори з номерами - це ті, які накривали гроби невідомих захисників під час урочистого похорону. Після ідентифікації стяги передадуть родинам, а таблички з цифрами замінять на іменні», – зазначив він.

На Національному військовому меморіальному кладовищі поховали Віктора Климчука
На Національному військовому меморіальному кладовищі поховали Віктора Климчука
фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook

Нагадаємо, 29 вересня у День пам’яті захисників України відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Відкриття відбулося за участі президента Володимира Зеленського.

Раніше на Київщині люди мітингували проти зведення Національного військового меморіального кладовища. Причина – загроза екологічної катастрофи.

Теги: Київ поховання кладовище Головний військовий меморіал

