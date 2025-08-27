У Києві біля житлового будинку впав ворожий БпЛА

Падіння безпілотника зафіксовано у Святошинському районі Києва

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ БпЛА. Один із ворожих безпілотників впав біля житлового будинку, повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, в Святошинському районі Києва у двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА.

Як відомо, вибуху і пошкоджень немає.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у дворі лежить цілий російський дрон «Гербера».

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

До слова, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.