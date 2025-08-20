Головна Київ Новини
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними слідства, посадовець не перевірив відповідність обсягів і вартості виконаних робіт, унаслідок чого бюджет переплатив значні суми

Ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА. Йому інкримінують службову недбалість. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

фото: Київська міська прокуратура

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках між управлінням освіти та приватним підприємством було укладено низку договорів на ремонт укриттів у школах і дитсадках району.

За даними слідства, посадовець не перевірив відповідність обсягів і вартості виконаних робіт, унаслідок чого бюджет переплатив значні суми: близько 1,5 млн грн за роботи в одному з укриттів та понад 325 тис. грн через завищену ціну в іншому договорі.

Загалом збитки для бюджету склали понад 1,8 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.

