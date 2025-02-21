27-річна киянка напідпитку підпалила дві автівки

За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі

Причину свого вчинку зловмисниця пояснити не змогла

Поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки. Про це інформує «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомляється, днями до Деснянського управління поліції на спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини.

Поліцейські задокументували пошкодження та розпочали пошук причетної до скоєння злочину особи.

«У подальшому співробітники карного розшуку територіального управління поліції спільно з оперативниками столичного главку за допомоги аналітиків кримінального аналізу встановили, що до підпалу причетна 27-річна місцева мешканка», – повідомили у поліції.

За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто.

Продовжуючи свій рух в напрямку сусідньої вулиці, фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen. Причину свого вчинку зловмисниця пояснити не змогла.

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За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запальничкою підпалила сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. Продовжуючи свій рух в напрямку сусідньої вулиці, іона скоїла аналогічні дії біля іншого авто. Причину свого вчинку пояснити не змогла фото: поліція Києва

Слідчі територіального підрозділу за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили порушниці про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський. За його словами, підпали є результатом діяльності російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ. Вигівський також наголосив на тому, що правоохоронні органи активно працюють над профілактикою серед дітей та молоді, пояснюючи їм правові та моральні наслідки таких вчинків.