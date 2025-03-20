Брудна хмара насувається на Київ та інші регіони країни: чи вірити такому прогнозу

Найдостовірнішими є фактичні вимірювання якості повітря з наземних постів та супутниковий моніторинг

З Європи до України прямує хвиля забрудненого повітря. Першими її відчують західні області, а згодом шкідливі домішки поширяться глибше в країну. Як інформує «Главком», про це пишуть місцеві пабліки, посилаючись на джерело Ventusky.

Ventusky повідомляє, що брудна хмара насувається на Київ та інші регіони країни скриншот з сайту Ventusky

Повідомляється, що атмосферна ситуація залишатиметься напруженою з 20 до 22 березня.

Зауважимо, що Український гідрометеорологічний центр не радить довіряти джерелу Ventusky, осікільки воно показує фейкове забруднення над Україною. Як пояснюють фахівці Укргідрометцентру, Ventusky, як і інші подібні сервіси, використовує чисельні моделі та глобальні бази даних, які не оновлюються миттєво. Наприклад, для створення прогнозу забруднення повітря, моделі потрібно знати, де розташовані основні джерела викидів. Тому вона бере цю інформацію з глобальних баз даних (EDGAR, CAMS), до яких колись були внесені українські заводи, ТЕС та інші великі джерела забруднення. Оновлення цих баз відбувається раз на кілька років, а в випадку з Україною – інформація вже понад 11 років не оновлюється. Це означає, що Ventusky досі вважає активними підприємства, які вже зупинилися або зруйновані через війну.

Саме тому Укргідрометцентр радить не довіряти прогнозам забруднення з неофіційних джерел, таких як Ventusky, це лише модель, а не реальні дані. Наразі, за словами українських метеорологів. найдостовірнішими є фактичні вимірювання з наземних постів та супутниковий моніторинг. Ну і звісно, прогоз погоди на «Главкомі».

До слова, речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха раніше вже пояснювала, що такого поняття, як «брудна хмара» взагалі не існує.