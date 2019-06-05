Понівечене авто і заблокований водій: у Києві Renault влетів у відбійник (фото)



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Рятувальники деблокували водія автівки Фото: ДСНС

Водія Renault було затиснуто між панеллю приладів та сидінням

У вівторок, 4 червня, на Наддніпрянському шосе, 8, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Renault та вантажівки, в результаті чого відбулось зіткнення легкової автівки з відбійником. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби столичного управління ДСНС.

Внаслідок зіткнення водія Renault було затиснуто між панеллю приладів та сидінням. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого авто. Постраждалого було передано бригаді швидкої медичної допомоги.

Також на момент ДТП в автомобілі Renault знаходилась пасажирка, котру було госпіталізовано до прибуття працівників Служби порятунку 101.

Рятувальники змили пальне, яке внаслідок ДТП розлилось на проїжджу частину дороги.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.