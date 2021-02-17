У столиці ще один дитячий будинок сімейного типу святкує новосілля (фото)

Родина, яка взяла на виховання п’ятьох дітей, отримала квартиру

Заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда привітала з новосіллям родину Стракозова-Подвойської, яка взяла на виховання п’ятьох дітей, позбавлених батьківського піклування. Нове житло родина отримала від міської влади. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Цей дитячий будинок сімейного типу вже сьомий, який ми відкрили за останні два роки. Щоразу приємно приїжджати в родини, бачити позитивні емоції – як дітей, так і батьків-вихователів. Для дітей виховання в сімейних формах є дуже важливим, і розуміння того, що вони отримали свою нову сім’ю, надихає їх на краще. А батьками, які беруть на себе цю важливу місію, я завжди буду захоплюватися», – розповіла Марина Хонда.

У квартирі облаштовані вітальня, дитячі кімнати, спальні, кухня, ванні кімнати, санвузли. Для кожної дитини передбачене окреме ліжко, письмовий стіл, шафа для одягу. Також квартира оснащена необхідною побутовою технікою. Ремонт та облаштування житла повністю здійснено за кошти міського бюджету. Площа квартири – 170 кв. м.

На сьогодні в родині виховується п’ятеро дітей: троє дівчат і двоє хлопців. Скоро ця родина візьме на виховання ще двох дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Кожна дитина повинна виховуватися в родині. Ми як міська влада це чітко розуміємо, і робота з улаштування дітей у сімейні форми виховання дає свої результати. Нині в місті понад 90% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховують саме в таких формах або наближених до них. Відкриття дитячих будинків сімейного типу – це більше можливостей для дітей отримати свої родини», – зазначила Марина Хонда.

На сьогодні у столиці 28 прийомних сімей, де виховують 43 дитини-сироти і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також діє 31 дитячий будинок сімейного типу, до яких влаштовано 231 дитину.