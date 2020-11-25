Порушення карантину в Києві: з березня поліція склала майже 6 тис. протоколів

Столичні правоохоронці відкрили 14 кримінальних проваджень за фактами порушень карантину

Із початку карантину у Києві поліцейські склали 5926 адміністративних протоколів за порушення обмежувальних заходів.

Із березня поліцейські працюють у посиленому режимі, повідомляє пресслужба поліції Циєва.

«Загалом із початку карантину поліцейські Києва склали 5926 адміністративних протоколів та розпочали 14 кримінальних проваджень. Якщо проаналізувати ці статистичні дані, то можу говорити, що порушень фіксується менше, ніж було, наприклад, у березні чи квітні. Це пояснюється насамперед тим, що люди розуміють необхідність дотримання карантинних обмежень. Однак не останню роль відіграє і профілактична робота, яку проводять поліцейські із киянами та гостями столиці», - зауважив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Утім, за його словами, новим викликом для багатьох став «карантин вихідного дня», яким обмежено роботу більшості закладів із 00:00 суботи до 00:00 понеділка із 14 до 30 листопада 2020 року.

«Ніхто перед поліцейськими не ставить завдання складати якомога більше адмінпротоколів. Головне наше завдання – припинити правопорушення і пояснити людині, що у випадку відмови – вона нестиме адміністративну відповідальність. І в більшості до поліцейських прислухаються, хоча є і такі випадки, коли вимоги правоохоронців припинити роботу просто ігнорують», – розповів Крищенко.

Він нагадав ситуацію щодо припинення роботи спортивного клубу, на адміністрацію якого складено адміністративний протокол за порушення правил щодо карантину людей, а також розпочато кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Окрім того, начальник поліції Києва зазначив, що є чимало фактів, коли представники одних і тих же закладів (переважно – громадського харчування або торгівлі) систематично нехтують карантинними обмеженнями і при цьому звинувачують правоохоронців у перевищенні службових повноважень тощо, хоча поліцейські діють виключно відповідно до чинного законодавства.

«Наведу один із останніх прикладів. Під час рейдових перевірок у Печерському районі працівники поліції виявили кінотеатр, який працював просто неба на вулиці Паркова дорога, а це суперечить «карантину вихідного дня». У результаті на менеджера склали адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Коли правоохоронці прибули на це ж місце в понеділок ввечері, представники не надали будь-які документи для з’ясування виду діяльності і – відповідно - можливості продовження роботи. Після спілкування кінотеатр зачинили, адміністративні матеріали не складалися», – розповів Крищенко.

Також він закликав із розумінням ставитися до роботи правоохоронців під час перевірок дотримання карантинних обмежень, а у випадку незгоди з їхніми діями – звертатися в прокуратуру або суд.