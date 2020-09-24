За порушення карантину оштрафували керівників 40 гуртожитків у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівників гуртожитків оштрафували на 34 тисячі гривень

Столичні гуртожитки знаходяться у зоні ризику поширення Covid-19

У Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

«Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень», - зазначив голова ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

У столиці саме гуртожитки знаходяться у зоні ризику поширення Covid-19, тому перевірці дотримання в них карантинних вимог приділяється значна увага.

Протоколи на адміністрації гуртожитків були складені після моніторингових перевірок спеціальними групами, які працюють щоденно.

Коронавірус в Україні

Всього 188106

Хворіють 100891

Одужали 83458

Померли 3757

Копіювати код для вставки

Раніше фахівці Держпродспоживслужби в Києві виявили порушення протиепідемічних заходів у 38% перевірених гуртожитків. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішено питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило).

Тільки за період з 31 серпня по 4 вересня, коли тривало поселення студентів, під час перевірок було з’ясовано, що 64% гуртожитків не дотримується карантинного режиму, отже, потенційно небезпечні у сенсі поширення коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, за минулу добу, 23 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 330 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 20665 випадків захворювання на Covid-19.