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    За порушення карантину оштрафували керівників 40 гуртожитків у Києві

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    Керівників гуртожитків&nbsp;<span lang="UK">оштрафували на 34 тисячі гривень</span> - За порушення карантину оштрафували керівників 40 гуртожитків у Києві
    Керівників гуртожитків оштрафували на 34 тисячі гривень

    Столичні гуртожитки знаходяться у зоні ризику поширення Covid-19

    У Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві. 

    «Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень», - зазначив голова ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    У столиці саме гуртожитки знаходяться у зоні ризику поширення Covid-19, тому перевірці дотримання в них карантинних вимог приділяється значна увага.

    Протоколи на адміністрації гуртожитків були складені після моніторингових перевірок спеціальними групами, які працюють щоденно.

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    Раніше фахівці Держпродспоживслужби в Києві виявили порушення протиепідемічних заходів у 38% перевірених гуртожитків. Серед порушень: відсутня термометрія працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішено питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило). 

    Тільки за період з 31 серпня по 4 вересня, коли тривало поселення студентів, під час перевірок було з’ясовано, що 64% гуртожитків не дотримується карантинного режиму, отже, потенційно небезпечні у сенсі поширення коронавірусної інфекції.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 23 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 330 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 20665 випадків захворювання на Covid-19.

    Київ штраф карантин коронавірус
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