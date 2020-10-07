Посадовця екоінспекції столичного округу викрито на хабарі у $20 тис.



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Посадовця затримали «на гарячому» під час одержання ним неправомірної вигоди Фото: Київська міська прокуратура

На хабарі попався посадовець відділу держеконагляду за поводженням із відходами

Київською міською прокуратурою спільно з працівниками теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримано посадовця відділу Державної екологічної інспекції столичного округу на одержанні 20 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За версією слідства, посадовець відділу держеконагляду за поводженням із відходами вимагав від технічного директора товариства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. доларів США за невнесення до акту перевірки виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.

Посадовця затримали «на гарячому» під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 284 тис. гривень та $10 тис.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, нещодавно було затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовців одного з районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.