Посадовець підозрюється у збитках столичному бюджету на понад 4 млн грн

Правоохоронці розслідують справу про надання послуг з охорони паркувальних майданчиків

Правоохоронці повідомили про підозру директору Комунального підприємства з експлуатації і ремонту «Житло-Сервіс» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що упродовж 2017-2018 років комунальне підприємство «Житло-Сервіс» уклало з приватною фірмою договори про надання послуг з охорони паркувальних майданчиків.

Відповідно до умов договорів підрядник зобов’язувався за рахунок власного штату працівників здійснювати охорону паркувальних майданчиків. При цьому директор фірми, не маючи у штаті необхідної кількості співробітників, зазначав в актах виконаних робіт про їх повне і якісне виконання.

Надалі вказані акти внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків були підписані директором КП «Житло-Сервіс», чим спричинено збитки столичному бюджету на суму понад 4 млн грн.

19 жовтня 2021 року за результатами розслідування директору КП «Житло-Сервіс» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 19 жовтня Солом'янська окружна прокуратура Києва спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області провела обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго». За результатами проведених слідчих дій директору СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість),