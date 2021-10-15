СБУ викрила киянина, який розпалював ворожнечу на замовлення РФ

Чоловік систематично отримував грошову винагороду від країни-агресора за підривну діяльність в Україні

Пропагандист позиціонував себе «військово-політичним експертом» та брав участь у політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно проросійського пропагандиста за фактом державної зради та розпалювання національної ворожнечі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця столиці за фактом вчинення державної зради та розпалювання національної ворожнечі і ненависті, приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що киянин створив інформаційну мережу, до складу якої входило кілька вебресурсів, групи у соціальних мережах, Youtube-канали та деякі блогери. Фінансувалася вказана мережа Російською Федерацією. Пропагандист поширював через неї замовний контент, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Кураторами виступали іноземні організації, зокрема з «Першого каналу» та агенції News front.

Чоловік позиціонував себе «військово-політичним експертом» та особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах, за що систематично отримував грошову винагороду від замовників.

Результати проведених експертиз у діях псевдоексперта підтвердили наявність ознак підривної діяльності на шкоду державній безпеці за завданням окремих організацій країни-агресора.

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове слідство здійснювалося Головним управління СБУ у Києві та Київській області.