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Посадовець «Київзеленбуду» отримав підозру за ремонт доріжок у Гідропарку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посадовець «Київзеленбуду» отримав підозру за ремонт доріжок у Гідропарку
Інтересам держави завдано збитків на суму 300 тис грн
фото: пресслужба Прокуратури

У межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації

Посадовцю «Київзеленбуду» повідомлено про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн. Наразі слідство ще триває.  Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. 

Як зазначається, правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділу супроводження проєктів управління капітальних вкладень Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд». Він неналежно виконував свої службові обов’язки, а це спричинило тяжкі наслідки інтересам держави. 

«Встановлено, що у грудні 2022 року цей посадовець підписав акти виконаних робіт за договором щодо капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку відпочинку «Гідропарк» в Дніпровському районі м. Києва. При цьому розрахунки вартості в цих документах не відповідали вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим інтересам держави завдано збитків на суму 300 000 гривень», – йдеться у повідомленні. 

Наразі досудове розслідування триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн директору комунального підприємства «Спецжитлофонд». Також повідомлялося, що голова НСЗУ отримала підозру в службовій недбалості.

Теги: Київзеленбуд розслідування ремонт Гідропарк слідство

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