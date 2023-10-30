Посадовець «Київзеленбуду» отримав підозру за ремонт доріжок у Гідропарку

У межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації

Посадовцю «Київзеленбуду» повідомлено про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн. Наразі слідство ще триває. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як зазначається, правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділу супроводження проєктів управління капітальних вкладень Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд». Він неналежно виконував свої службові обов’язки, а це спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

«Встановлено, що у грудні 2022 року цей посадовець підписав акти виконаних робіт за договором щодо капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку відпочинку «Гідропарк» в Дніпровському районі м. Києва. При цьому розрахунки вартості в цих документах не відповідали вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим інтересам держави завдано збитків на суму 300 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

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Наразі досудове розслідування триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн директору комунального підприємства «Спецжитлофонд». Також повідомлялося, що голова НСЗУ отримала підозру в службовій недбалості.