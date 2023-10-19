Підозру отримала колаборантка, яка виконує обов’язки заступниці голови уряду ДНР

Жінка почала співпрацювати з окупантами у 2014 році одразу після захоплення територій Донецької області

Підозру від СБУ отримала колишня Міністерка праці та соціальної політики ДНР. Наразі зловмисниця виконує обов’язки заступниці голови так званого уряду й контролює дотримання законів окупантів. Про це повідомило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Слідство встановило, що колаборантка почала співпрацювати з окупантами в 2014 році одразу після захоплення територій Донецької області. Мешканка Макіївки виконувала обов’язки голови адміністрації міста, а згодом обійняла посаду Макіївського міського відділення громадського руху «Донецкая Республика». Після 2018 року посібниця ворога різко пішла на підвищення та була призначена на посаду Міністра праці й соцполітики загарбників.

Ключовим завданням зрадниці була організація реінтеграції діяльності псевдоустанов у правове поле Росії, координація роботи нелегітимних пенсійного фонду, центрів зайнятості, служби у справах дітей, фондів соціального страхування та видачу соціальної допомоги.

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Також міністерка примушувала керівників установ соціальної сфери та їх працівників брати активну участь у проведенні фейкових плебісцитів на окупованій частині Донеччини в угоду російським функціонерам.

У грудні 2022 року наказом ватажка бойовиків Пушиліна зловмисницю було призначено заступником керівника голови уряду ДНР. Вона особисто координує взаємодію органів влади загарбників, фейкових міністерств та відомств, контролює додержання законів окупантів.

Колаборантка також стала пропагандистською медійною фігурою. Вона з’являється у друкованих ЗМІ, телебаченні, Інтернет-ресурсах, використовуючи їх для популяризації діяльності органів влади та ватажків терористів.

Слідчі СБУ заочно повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.