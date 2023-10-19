Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підозру отримала колаборантка, яка виконує обов’язки заступниці голови уряду ДНР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Підозру отримала колаборантка, яка виконує обов’язки заступниці голови уряду ДНР
Колаборантка також стала пропагандистською медійною фігурою
фото: СБУ

Жінка почала співпрацювати з окупантами у 2014 році одразу після захоплення територій Донецької області

Підозру від СБУ отримала колишня Міністерка праці та соціальної політики ДНР. Наразі зловмисниця виконує обов’язки заступниці голови так званого уряду й контролює дотримання законів окупантів. Про це повідомило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Слідство встановило, що колаборантка почала співпрацювати з окупантами в 2014 році одразу після захоплення територій Донецької області. Мешканка Макіївки виконувала обов’язки голови адміністрації міста, а згодом обійняла посаду Макіївського міського відділення громадського руху «Донецкая Республика». Після 2018 року посібниця ворога різко пішла на підвищення та була призначена на посаду Міністра праці й соцполітики загарбників.

Ключовим завданням зрадниці була організація реінтеграції діяльності псевдоустанов у правове поле Росії, координація роботи нелегітимних пенсійного фонду, центрів зайнятості, служби у справах дітей, фондів соціального страхування та видачу соціальної допомоги.

Також міністерка примушувала керівників установ соціальної сфери та їх працівників брати активну участь у проведенні фейкових плебісцитів на окупованій частині Донеччини в угоду російським функціонерам.

У грудні 2022 року наказом ватажка бойовиків Пушиліна зловмисницю було призначено заступником керівника голови уряду ДНР. Вона особисто координує взаємодію органів влади загарбників, фейкових міністерств та відомств, контролює додержання законів окупантів.

Колаборантка також стала пропагандистською медійною фігурою. Вона з’являється у друкованих ЗМІ, телебаченні, Інтернет-ресурсах, використовуючи їх для популяризації діяльності органів влади та ватажків терористів.

Слідчі СБУ заочно повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.  

Теги: слідство державна зрада колабораціонізм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку повномасштабного вторгнення Росія захопила територію розміром більше Швейцарії
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
22 вересня, 09:24
Таку кількість радянських та російських артефактів у себе вдома Шуфрич пояснює пристрастю до колекціонування
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку інтерв'ю
20 вересня, 09:40
На Львівщині жінка катувала 10-річну подругу своєї доньки
На Львівщині жінка катувала 10-річну подругу своєї доньки
28 вересня, 14:17
Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства
СБУ по гарячих слідах затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву (фото)
27 вересня, 10:22
Шахраї обіцяли доставити автомобілі на фронт
Викрито групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки
5 жовтня, 01:56
Харків'янин «зливав» у російський телеграм-бот інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ
Суд виніс вирок коригувальнику ударів по харківському ринку «Барабашово»
6 жовтня, 22:14
У розпал вторгнення РФ Діана Панченко перебралася до окупованої Донеччини, звідки транслює пропагандистські ролики
СБУ взялася за «зірку» каналів Медведчука
11 жовтня, 09:29
Вибух в автівці Малова пролунав сьогодні вранці
У Новій Каховці невідомі підірвали колаборанта
7 жовтня, 11:41
Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року
Мураєва оголошено у розшук
12 жовтня, 09:33

Події в Україні

У Кривому Розі на світанку прогримів вибух
У Кривому Розі на світанку прогримів вибух
Підозру отримала колаборантка, яка виконує обов’язки заступниці голови уряду ДНР
Підозру отримала колаборантка, яка виконує обов’язки заступниці голови уряду ДНР
ЗСУ, ймовірно, висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
ЗСУ, ймовірно, висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
На тимчасово окупованих територіях ворог краде супутникове телебачення у населення
На тимчасово окупованих територіях ворог краде супутникове телебачення у населення
Між Україною та Румунією зведуть міст
Між Україною та Румунією зведуть міст
У Миколаєві прогриміли два вибухи
У Миколаєві прогриміли два вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
50K
Байден сплутав всі карти Китаю
48K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
24K
Україна та переговори. Маємо проблему
15K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
14K
Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)

Новини

ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
Сьогодні, 04:56
Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Вчора, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту