Збитки у 21 млн грн: директор «Спецжитлофонду» отримав підозру

Під час слідства також буде надано правову оцінку діям посадових осіб організації

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн директору комунального підприємства «Спецжитлофонд». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Згідно з матеріалами слідства, між КП «Спецжитлофонд» і приватним підприємством було укладено договір підряду на виконання будівельних робіт із зведення житлового будинку на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема в Деснянському районі столиці.

«Отримавши попередню оплату, підрядник лише частково виконав обумовлені договором будівельні роботи та невикористані грошові кошти замовнику не повернув. Встановлено, що прострочена заборгованість підрядника перед КП «Спецжитлофонд» по отриманій попередній оплаті (авансам) становить понад 21 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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За інформацією прокуратури, з грудня 2017 року дотепер директор КП «Спецжитлофонд» не вжив жодних заходів для стягнення зазначеної заборгованості з підрядника та не подав цивільних позовів, термін позовної давності за якими минув, і як наслідок, втрачено право вимоги. Унаслідок неналежного виконання підозрюваним своїх службових обов’язків право на повернення коштів у сумі понад 21 мільйон гривень було втрачено

Наразі правоохоронці вирішують питання обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від обійманої посади. Під час слідства також буде надано правову оцінку діям посадових осіб підрядної організації.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі оголосили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Зазначимо, що директором підприємства є депутат Київської міськради попереднього скликання Володимир Шарій, у 2020 році він балотувався на виборах від «Удару» Віталія Кличка, але не зміг переобратися.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко відсторонив голову «Київміськбуду» від обов’язків.