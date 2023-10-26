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Кум Медведчука проводив оборудки із пальним на Закарпатті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кум Медведчука проводив оборудки із пальним на Закарпатті
Директор компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево

Учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі

Служба безпеки спільно із Бюро економічної безпеки ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, депутат облради є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.

«Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві. У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево», – йдеться у повідомленні.

У подальшому учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

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Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:

  • комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
  • печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;
  • готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.
  • Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
  • ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів);
  • ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), для встановлення всіх учасників злочину та притягнення їх до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що поплічник Медведчука, який очолював заборонену проросійську партію, отримав підозру.

Теги: документи слідство партії депутат

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