Посадовиця столичного вишу отримала підозру за закупку джерел живлення із переплатою

Згідно з висновком експертизи, ринкова вартість обладнання становить близько 1,6 млн грн, а університет сплатив постачальникові майже 3 млн грн

Посадовиці Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, яка погодила договір закупівлі джерел безперебійного живлення для вишу за завищеними цінами, повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Прокуратура столиці повідомила, що у 2024 році університет уклав із фізичною особою-підприємцем договір на закупівлю комплектів джерел безперебійного живлення та сплатив постачальникові майже 3 млн грн.

«Згідно з висновком експертизи, ринкова вартість цього обладнання становить близько 1,6 млн грн. Отже, університет переплатив понад 1,4 млн грн», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі пояснюють, що посадовиця мала перед закупівлею провести аналіз цінових пропозицій постачальників аналогічного обладнання з урахуванням його технічних характеристик і комплектації.

Не зробивши цього належним чином, вона погодила подальше укладення договору закупівлі за завищеними цінами.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва посадовиці Українського державного університету імені Михайла Драгоманова повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, слідчі Оболонського управління поліції викрили черговий факт службової недбалості одного з керівників комунального підприємства «Інформатика». Через відсутність перевірки ринкових цін на обладнання для системи відеоспостереження столиці громада Києва зазнала мільйонних збитків. За даними слідства, КП «Інформатика» оголосило тендер на закупівлю обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження столиці. У торговому конкурсі взяв участь лише один учасник, з яким у результаті уклали договір на суму понад 25,7 млн грн. За ці кошти, серед іншого, придбали 93 камери відеоспостереження для встановлення в різних куточках Києва.

Також Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо директора одного з департаментів КМДА та експосадовиці, чия недбалість призвела до значних збитків під час закупівлі спецтранспорту. Перед судом постануть директор профільного департаменту та колишня уповноважена особа з публічних закупівель, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Слідство встановило, що у 2022 році директор Департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання для рятувальників.