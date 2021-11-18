За добу в Києві виявлено майже 1,5 тис. нових хворих на коронавірус

До хворих з підозрою на коронавірус виїжджають спеціальні бригади медиків

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 47 осіб

За минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1483 осіб. Це на 126 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 16 листопада було зафіксовано 1609 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 283 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 242 тис. осіб (за добу 17 листопада – 829)

померли понад 7 тис. людей (за добу – 47)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 165 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 976 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 142 тис. осіб (за добу 17 листопада – 1033)

померли 3,8 тис. осіб (за добу – 42).

17 листопада в Україні медики зафіксували понад 20 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,2 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць.

Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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