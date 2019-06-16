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    Потужний вибух у гаражі в Києві: величезні шматки стіни розлетілися на метрів 30 (фото)

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    Наслідки вибуху на вул. Тургенівській, 16, у Києві - Потужний вибух у гаражі в Києві: величезні шматки стіни розлетілися на метрів 30 (фото)
    Наслідки вибуху на вул. Тургенівській, 16, у Києві
    Фото: Facebook Богдана Кутєпова

    Журналіст Богдан Кутєпов повідомив, що в результатів вибуху «кілька машин побило і в більшості вікон повилітали шибки»

    Внаслідок вибуху в одному із гаражів на вул. Тургенівській у Києві у більшості вікон в будинках поруч повилітало скло, на одному під'їзді повністю знесло дах – лише випадково під час вибуху ніхто не постраждав.

    Про це у Facebook написав журналіст Богдан Кутєпов, який опублікував фото і відео з місця вибуху.

    «Те, що лишилося від гаражів після вибуху на Тургенівській. Розгрібали завали до 6:20. Цегляні куби десь 50 на 50 см (величезні шматки стіни) розлетілися в радіусі метрів 30. Менші уламки цегли валяються за 50-80 метрів від епіцентру вибуху, в тому числі й на дитячому майданчику», - написав він.

    Журналіст повідомив, що в результатів вибуху «кілька машин побило і в більшості вікон повилітали шибки».

    «На одному під'їзді повністю знесло дах. Враження, наче після обстрілу Градами...» - зазначив Кутєпов.

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    Потужний вибух у гаражі в Києві: величезні шматки стіни розлетілися на метрів 30 (фото)
    Потужний вибух у гаражі в Києві: величезні шматки стіни розлетілися на метрів 30 (фото)
    Потужний вибух у гаражі в Києві: величезні шматки стіни розлетілися на метрів 30 (фото)
    Потужний вибух у гаражі в Києві: величезні шматки стіни розлетілися на метрів 30 (фото)
    Фото: Facebook Богдана Кутєпова

    За даними ДСНС, 15 червня о 23 год. 25 хв. у Шевченківському районі Києва по вул. Тургенівська, 16, в одному з семи гаражів стався вибух, внаслідок чого зруйновано три гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено чотири автомобілі.

    Жертв та постраждалих немає.

    Протягом ночі рятувальники розбирали завали на місці вибуху.

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