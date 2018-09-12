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    Пожежа у багатоповерхівці у Києві знищила два балкони

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    Робота рятувальників на місці пожежі у багатоповерховому будинку - Пожежа у багатоповерхівці у Києві знищила два балкони
    Фото: ДСНС
    Робота рятувальників на місці пожежі у багатоповерховому будинку

    Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали двох осіб

    У вівторок, 11 вересня, о 17:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 5-поверховому житловому будинку на вул. Гречка, 12-Г. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    «На місце події негайно було направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі в одній із квартир на другому поверсі з розповсюдженням вогню на балкон третього поверху на площі 7 кв. м. Не гаючи часу рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 17:47 бійці ліквідували пожежу», - йдеться у повідомленні.

    Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали двох осіб.

    Внаслідок пожежі знищено балкони, закопчено стіни та стелю.  

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    Пожежа у багатоповерхівці у Києві знищила два балкони
    Пожежа у багатоповерхівці у Києві знищила два балкони

    Причину виникнення пожежі та збитки з’ясовують правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

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