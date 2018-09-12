Пожежа у багатоповерхівці у Києві знищила два балкони



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Фото: ДСНС Робота рятувальників на місці пожежі у багатоповерховому будинку

Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали двох осіб

У вівторок, 11 вересня, о 17:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 5-поверховому житловому будинку на вул. Гречка, 12-Г. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«На місце події негайно було направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі в одній із квартир на другому поверсі з розповсюдженням вогню на балкон третього поверху на площі 7 кв. м. Не гаючи часу рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 17:47 бійці ліквідували пожежу», - йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали двох осіб.

Внаслідок пожежі знищено балкони, закопчено стіни та стелю.

Причину виникнення пожежі та збитки з’ясовують правоохоронні органи.

Як повідомлялося, протягом минулої доби столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.