Бив табуреткою та кочергою: на Київщині дідусь забив до смерті товариша по чарці

Чоловік убив знайомого начебто через те, що він ображав його сина, який має вади здоров'я

Поліцейські Київщини встановлюють обставини вбивства, що сталося у Винарівці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В одному із будинків села Винарівка 74-річний місцевий житель разом зі своїм 63-річним знайомим вживав спиртні напої. Між чоловіками раптово виникла сварка, в результаті якої господар будинку взяв табуретку та наніс сім ударів по голові свого гостя. Від ударів табурет розлетівся на частини, а чоловік продовжив наносити удари по голові та обличчю опонента залізною кочергою.

Після того, як чоловік зрозумів, що накоїв, він зателефонував своїй колишній дружині та повідомив, що у своєму будинку виявив труп невідомого чоловіка. В подальшому жінка повідомила про це до поліції.

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво поліції.

Чоловік зізнався правоохоронцям, що це він вбив свого товариша по чарці начебто через те, що він ображав його сина, який має вади здоров'я.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури вже повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Згодом у суді затриманому оберуть запобіжний захід.