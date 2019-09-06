Позняки затягло димом (фото)



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Дим відчували жителі Позняків, частково Осокорків і Харківського мікрорайону Фото: ГолосUA

У повітрі стоїть дим і неприємний запах

У п’ятницю, 6 вересня, вранці столичні Позняки затягнуло чорним димом: в повітрі стоїть неприємний запах.

Про це повідомляє ГолосUA з посиланням на інформацію місцевих мешканців.

Дим відчували жителі мікрорайонів Позняки, частково Осокорків і Харківського.

На думку людей, викид стався зі сміттєпереробного заводу «Енергія». Почало «диміти» близько 22-23-ї годин 5 вересня, і на ранок дим продовжував валити стовпом.

Жителі мікрорайонів скаржаться на головний біль і загострення респіраторних захворювань. Крім того, від страшної смороду прокидаються вночі діти.