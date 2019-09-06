У столичному парку жінку зґвалтували на очах у її 14-річної доньки



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Жінку, зловмисника і очевидців події доставили в управління поліції для дачі показань Фото: Інформатор

Поліцейським спільно з «Автопатрулем Майдан» вдалося оперативно затримати зловмисника

У четвер, 5 вересня, у парку Андрія Малишка в Києві чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 38-річну жінку на очах у її 14-річної дочки.

Надзвичайна подія сталася близько 23:15. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіла потерпіла, вона зі своїми друзями чекала з роботи 14-річну дочку, яка підробляє в одному з кафе Києва баристкою. Компанія відпочивала на лавочці в парку Андрія Малишка. У момент, коли дівчина підійшла до матері і її друзів, вони почули крики про допомогу, які лунали з глибини парку. Компанія кинулася на виручку. Підбігши до місця подій, вони побачили зловмисника, в руках якого був ніж. На вигляд чоловікові було близько 30 років. Він вів себе агресивно і напав на літнього чоловіка з компанії. Після чого він схопив 38-річну потерпілу за волосся і приставив ніж до її горла. Під загрозою розправи зловмисник затягнув жінку за дерево і змусив її зайнятися з ним оральним сексом. Після цього він зґвалтував її. Весь цей час дочка і інші свідки того, що відбувається, намагалися перешкодити ґвалтівнику, однак той погрожував ножем і не давав підійти близько.

Потім ґвалтівник втік у двори житлових будинків, розташованих недалеко від парку. Очевидці негайно викликали поліцію. Правоохоронцям і працівникам громадської організації «Автопатруль Майдан» вдалося оперативно затримати зловмисника.

Чоловік, незважаючи на свідчення декількох очевидців, відмовляється визнавати свою провину, заявляючи, що він нікого не ґвалтував і взагалі не знає цих людей.

Постраждала від рук ґвалтівника жінка виховує п'ятьох дітей. Після інциденту вона перебувала в шоковому стані. Її, зловмисника і очевидців події доставили в управління поліції для дачі показань.

На даний момент правоохоронці з'ясовують усі деталі того, що сталося.