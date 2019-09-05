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    Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом

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    На ліквідації пожежі працюють, зокрема, два трактори - Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом
    На ліквідації пожежі працюють, зокрема, два трактори
    Фото: ДСНС

    Пожежу локалізовано на площі 1,5 га

    Пожежу на сміттєзвалищі на території приватного сміттєсортувального заводу у с. Демидів Вишгородського району, що виникла сьогодні вранці, локалізовано о 15:30. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На даний час на гасіння залучено 18 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, 2 трактори, 1 водовозка та 2 самосвали по 20 тонн.

    Пожежу локалізовано на площі 1,5 га.

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    Триває ліквідація.

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    Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом
    Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом
    Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом
    Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом
    Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом
    Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом

    Як повідомлялося, пожежа на сміттєзвалищі виникла 5 вересня о 08:37.

    На місце події було направлено рятувальників 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер та 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці.

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