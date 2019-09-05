Рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом



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На ліквідації пожежі працюють, зокрема, два трактори Фото: ДСНС

Пожежу локалізовано на площі 1,5 га

Пожежу на сміттєзвалищі на території приватного сміттєсортувального заводу у с. Демидів Вишгородського району, що виникла сьогодні вранці, локалізовано о 15:30. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На даний час на гасіння залучено 18 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, 2 трактори, 1 водовозка та 2 самосвали по 20 тонн.

Пожежу локалізовано на площі 1,5 га.

Триває ліквідація.

Як повідомлялося, пожежа на сміттєзвалищі виникла 5 вересня о 08:37.

На місце події було направлено рятувальників 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер та 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці.