Директора столичного підприємства судитимуть за розкрадання 11 млн грн коштів банку



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Кристалбанку заподіяно мільйонних збитків

Підприємство отримало кредит під заставу неіснуючих приміщень

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт відносно керівника приватного підприємства, який підозрюється у заволодінні коштами АТ «Кристалбанк» у сумі майже 11 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між банком та вказаним приватним підприємством був укладений кредитний договір, відповідно до якого в заставу банка передано нежитлові приміщення загальною площею 1400 кв. м по вулиці Кадетський Гай та сільськогосподарську продукцію.

Однак, як установлено у ході досудового розслідування, для забезпечення кредиту підприємство передало неіснуючі приміщення та продукцію, яка фактично ніколи не зберігалася на складі.

Внаслідок неповернення кредитних коштів банку заподіяно збитків на суму майже 11 млн гривень.

Наразі у межах виділеного кримінального провадження перевіряється причетність до злочину інших службових осіб, у тому числі серед посадовців банківської установи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління поліції в Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.