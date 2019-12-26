Правоохоронці вилучили у киянки зброю та набої (фото)



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Поліцейські вилучили пістолет Макарова та 16 патронів до нього Фото: Нацполіція

Поліція встановлює походження зброї

У ході перевірки оперативної інформації слідчі та оперативники Оболонського управління поліції провели обшук та виявили у квартирі киянки на вулиці Маршала Тимошенка зброю та набої до неї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За місцем мешкання фігурантки поліцейські вилучили пістолет Макарова та 16 патронів до нього.

«Правопорушницею виявилась 36-річна місцева мешканка, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі», - розповів Начальник сектору кримінального пошуку відділу кримінальної поліції Оболонського управління поліції Костянтин Шафієв.

Зброю та набої направили на експертне дослідження. Працівники поліції з’ясовують їх походження.

Як повідомлялося, у смт Козин Обухівського району Київщини дільничний офіцер виявив у безпритульного гранату.

Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Під час обшуку в нього правоохоронці вилучили арсенал зброї.