Правоохоронці зловили у Києві крадіїв решіток зливоприймачів та люків (фото)



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Затримані особи не змогли пояснити походження свого вантажу Фото: Київавтодор

Упродовж 2018 року на вулично-дорожній мережі Києва було викрадено 1139 решіток зливоприймачів та люків оглядових колодязів

Останнім часом у Києві почастішали випадки викрадення кришок оглядових колодязів та решіток зливоприймачів. Такі крадіжки періодично здійснюються у всіх районах міста. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Завдяки пильності представників Управління державної охорони 10.02.2019 на Столичному шосе було затримано осіб, котрі перевозили люки оглядових колодязів та не змогли пояснити походження свого вантажу. На місце негайно були викликані представники патрульної поліції та слідчо-оперативна група», - інформують автодорівці.

Повідомляється, що упродовж 2018 року на вулично-дорожній мережі Києва було викрадено 1139 решіток зливоприймачів та люків оглядових колодязів, в результаті чого підприємствам комунальної корпорації «Київавтодор» завдано збитків на суму 1,7 млн грн.

«При нагоді звертаємось до всіх небайдужих громадян реагувати на викрадення та відсутність зливоприймальних решіток та кришок оглядових колодязів, інформуючи правоохоронні органи (тел. 102) та КК «Київавтодор» за цілодобовим номером телефону 284-74-19 (диспетчерська служба)», - закликають дорожники.

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