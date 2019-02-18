Представлено проект оновленого Пасажу на Хрещатику (фото)
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Наразі Пасаж не виконує роль публічного простору
Дослідники міського простору Агенти змін представили концепцію, згідно з якою Пасаж на Хрещатику перетвориться на публічний простір.
Як зазначають дослідники, на початку минулого століття Пасаж слугував, зокрема, місцем для сімейних прогулянок, побачень і ділових зустрічей.
Команда провела дослідження і виявила ряд проблем, які заважають Пасажу виконувати роль публічного простору зараз:
- він недоступний через добудовані тераси, погане покриття і перешкоди на кшталт афіш підприємств на тротуарі;
- він некомфортний через відсутність прийнятних елементів публічного простору та строкатість вивісок;
- він нецікавий через відсутність можливостей для дозвілля.
Зазначається, що зараз Пасаж є транзитною зоною, а не місцем призначення. Тож команда представила концепцію Пасажу, обґрунтованою результатами дослідження.
Рішення дослідників передбачають дотримання дизайн-коду у фасадах та вивісках, мобільне меблеве облаштування вулиці, також зрівняння проїжджого та пішохідного простору. Як зазначають розробники, спільна відповідальність за простір зробить його користувачів більш уважними.
Джерело: Хмарочос