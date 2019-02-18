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    Представлено проект оновленого Пасажу на Хрещатику (фото)

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    Пасаж перетвориться на публічний простір - Представлено проект оновленого Пасажу на Хрещатику (фото)
    Пасаж перетвориться на публічний простір
    Фото: Агенти змін

    Наразі Пасаж не виконує роль публічного простору

    Дослідники міського простору Агенти змін представили концепцію, згідно з якою Пасаж на Хрещатику перетвориться на публічний простір.

    Як зазначають дослідники, на початку минулого століття Пасаж слугував, зокрема, місцем для сімейних прогулянок, побачень і ділових зустрічей.

    Команда провела дослідження і виявила ряд проблем, які заважають Пасажу виконувати роль публічного простору зараз:

    • він недоступний через добудовані тераси, погане покриття і перешкоди на кшталт афіш підприємств на тротуарі;
    • він некомфортний через відсутність прийнятних елементів публічного простору та строкатість вивісок;
    • він нецікавий через відсутність можливостей для дозвілля.

    Зазначається, що зараз Пасаж є транзитною зоною, а не місцем призначення. Тож команда представила концепцію Пасажу, обґрунтованою результатами дослідження.

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    Представлено проект оновленого Пасажу на Хрещатику (фото)
    Представлено проект оновленого Пасажу на Хрещатику (фото)
    Представлено проект оновленого Пасажу на Хрещатику (фото)
    Представлено проект оновленого Пасажу на Хрещатику (фото)

    Рішення дослідників передбачають дотримання дизайн-коду у фасадах та вивісках, мобільне меблеве облаштування вулиці, також зрівняння проїжджого та пішохідного простору. Як зазначають розробники, спільна відповідальність за простір зробить його користувачів більш уважними.

    Джерело: Хмарочос

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