Представлено проект оновленого Пасажу на Хрещатику (фото)



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Пасаж перетвориться на публічний простір Фото: Агенти змін

Наразі Пасаж не виконує роль публічного простору

Дослідники міського простору Агенти змін представили концепцію, згідно з якою Пасаж на Хрещатику перетвориться на публічний простір.

Як зазначають дослідники, на початку минулого століття Пасаж слугував, зокрема, місцем для сімейних прогулянок, побачень і ділових зустрічей.

Команда провела дослідження і виявила ряд проблем, які заважають Пасажу виконувати роль публічного простору зараз:

він недоступний через добудовані тераси, погане покриття і перешкоди на кшталт афіш підприємств на тротуарі;

він некомфортний через відсутність прийнятних елементів публічного простору та строкатість вивісок;

він нецікавий через відсутність можливостей для дозвілля.

Зазначається, що зараз Пасаж є транзитною зоною, а не місцем призначення. Тож команда представила концепцію Пасажу, обґрунтованою результатами дослідження.

Рішення дослідників передбачають дотримання дизайн-коду у фасадах та вивісках, мобільне меблеве облаштування вулиці, також зрівняння проїжджого та пішохідного простору. Як зазначають розробники, спільна відповідальність за простір зробить його користувачів більш уважними.

Джерело: Хмарочос