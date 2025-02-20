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Радіаційний фон у Чорнобилі не перевищує норму: дані моніторингу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Радіаційний фон у Чорнобилі не перевищує норму: дані моніторингу
Радіаційний фон у Чорнобилі станом на 8:00 20 лютого перебуває на рівні 18 мкР/год
фото: ДСНС України/Facebook

Жителі Києва можуть перевіряти рівень радіації в районах міста за допомогою нового публічного дашборду 

Радіаційний фон у Чорнобилі станом на 8:00 20 лютого перебуває на рівні 18 мкР/год. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. 

«20.02.2025. Радіаційний фон по станціях міста Києва та Київської області, у мкР/год: Чорнобиль – 18, Київ – 12, Вишгород – 10, Пісківка – 9, Фастів – 12, Біла Церква – 13, Миронівка – 11, Бориспіль – 10, Яготин – 11, Баришівка – 11», – йдеться у повідомленні.

Радіаційний фон у Чорнобилі не перевищує норму: дані моніторингу фото 1
інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

За даними ДСНС, у місті Чорнобиль безпечний рівень радіаційного фону – до 50 мкР/год, в інших містах – до 30 мкР/год. 

Нагадаємо, жителі столиці можуть перевіряти рівень радіації в районах міста за допомогою нового публічного дашборду на офіційному порталі Києва. Раніше опція спостереження за станом радіації була впроваджена в додатку «Київ Цифровий». На офіційному порталі Києва до публічних дашбордів в розділі «Екологія» працює сторінка про показники радіації у столиці. Переглянути дані можна за посиланням. Дашборд надає детальну інформацію про радіаційний фон у різних районах, показує динаміку радіаційного фону за останні сім днів, а також середній радіаційний фон за добу. Крім того, користувачі порталу можуть побачити на мапі місця встановлення датчиків для замірів рівня радіації.

Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона радіація Біла Церква Чорнобильська АЕС росіяни

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