На Чорнобильській АЕС завершено гасіння тління: який рівень радіації довкола станції

Обстеження східної та західної торцевих стін нового безпечного конфайнменту «Арка» триває

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили гасіння тління на новому безпечному конфайнменті «Арка» Чорнобильської АЕС, після потрапляння в нього російського БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«За результатами тепловізійного аеромоніторінгу осередків тління не виявлено. Продовжується обстеження східної та західної торцевих стін НБК», – йдеться в повідомленні.

інфографіка: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано інфографіка: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

У агентстві зазначили, що погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено.

До слова, радіаційний фон у Чорнобилі станом на 8:00 20 лютого перебуває на рівні 18 мкР/год. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. Жителі столиці можуть перевіряти рівень радіації в районах міста за допомогою нового публічного дашборду на офіційному порталі Києва. Раніше опція спостереження за станом радіації була впроваджена в додатку «Київ Цифровий». На офіційному порталі Києва до публічних дашбордів в розділі «Екологія» працює сторінка про показники радіації у столиці. Переглянути дані можна за посиланням. Дашборд надає детальну інформацію про радіаційний фон у різних районах, показує динаміку радіаційного фону за останні сім днів, а також середній радіаційний фон за добу. Крім того, користувачі порталу можуть побачити на мапі місця встановлення датчиків для замірів рівня радіації.

Нагадаємо, удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.