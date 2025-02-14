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Російський дрон влучив в укриття Чорнобильської АЕС (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський дрон влучив в укриття Чорнобильської АЕС (фото)
фото: Андрій Єрмак, Telegram

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч проти 14 лютого влучив  в укриття над зруйнованим Четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Про у Facebook повідомив Президент Володимир Зеленський.

Російський дрон влучив в укриття Чорнобильської АЕС (фото) фото 1
фото: Андрій Єрмак, Telegram

За словами глави держави, «російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції».

«Це укриття, – наголосив Зеленський, – Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей».

Як підкреслив Президент, «єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світов». 

Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві, заявив глава держави.

«Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить», – переконаний Зеленський. 

«По влучанню дрона в ЧАЕС. Це черговий доказ, що росія - це загроза для всього світу. Військові путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС.», – відреагував на чергову атаку росіян керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

Ситуацію прокоментував і керівник ЦПД Андрій Коваленко.

«Зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли. Але росіяни цілком свідомо запускають дрони над ЧАЕС, постійно експериментують з висотою прольоту шахедів, намагаються здійснювати польоти якомога нижче. Вони несуть ядерну загрозу для світу, який інвестував у безпеку на ЧАЕС», – написав Коваленко у Telegram.

«Укриття» (також відоме як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху реактора 4-го енергоблоку. 

Термін експлуатації саркофага був запланований на бл.изько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Теги: росія президент Telegram Facebook Україна Володимир Зеленський укриття держава путін Андрій Єрмак

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