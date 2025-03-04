У Києві лунають вибухи, працює ППО
Громадянам слід пройти в укриття
О 22:42 у Києві оголосили повітряну тривогу. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працює ППО.
«Ворожі БпЛА ще заходять на місто», – пише Кличко.
Раніше очільник КМДА Тимур Ткаченко написав: «Загроза ворожих БпЛА для столиці! Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою тривоги!».
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що триває 1105-й день війни.
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