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У Києві лунають вибухи, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Громадянам слід пройти в укриття

О 22:42 у Києві оголосили повітряну тривогу. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працює ППО.

«Ворожі БпЛА ще заходять на місто», – пише Кличко.

Раніше очільник КМДА Тимур Ткаченко написав: «Загроза ворожих БпЛА для столиці! Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою тривоги!».

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1105-й день війни.

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Теги: тривога дрон Київ

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