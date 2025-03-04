У Києві лунають вибухи, працює ППО

Громадянам слід пройти в укриття

О 22:42 у Києві оголосили повітряну тривогу. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працює ППО.

«Ворожі БпЛА ще заходять на місто», – пише Кличко.

Раніше очільник КМДА Тимур Ткаченко написав: «Загроза ворожих БпЛА для столиці! Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою тривоги!».

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1105-й день війни.

Новина доповнюється...