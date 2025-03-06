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Велика Британія замовила для України ударні безпілотники

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Велика Британія замовила для України ударні безпілотники
Британія законтрактує безпілотники з функцією стеження за ціллю перед ураженням
фото: Anduril Industries

Угода підписана з оборонною компанією Anduril UK

Велика Британія уклала угоду з оборонною компанією Anduril UK для постачання ударних безпілотників для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву на офіційному сайті британського уряду.

Велика Британія законтрактує безпілотники з функцією стеження за ціллю перед ураженням на 30 млн фунтів. Угода стала результатом зустрічі європейських лідерів у Лондоні 2 березня. Тоді союзники погодилися, що військову підтримку Україні треба продовжувати.

Нагадаємо, оборонний саміт в Лондоні відбувся за ініціативи британської сторони. На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський. Він також провівс двосторонні зустрічі з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером і прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

Ще на лондонському саміті були присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка говорила про «термінове переозброєння Європи».

 

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Теги: дрон Велика Британія військова допомога безпілотник Україна

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