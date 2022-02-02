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    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото

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    Прем'єр-міністр Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору - Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото
    Прем'єр-міністр Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору
    фото: Офіс президента

    Під час екскурсії представники держав послухали розповіді про історію Софійського собору

    Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, після офіційних зустрічей у Києві, ввечері 1 лютого прогулявся нічним містом, зокрема відвідав Національний заповідник «Софія Київська». Компанію йому склав президент України Володимир Зеленський. Фото вечірньої прогулянки опублікував Офіс президента.


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    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото
    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото
    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото
    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото
    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото
    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото
    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото

    Під час прогулянки посадовці відвідали визначну пам’ятку української культури – Національний заповідник «Софія Київська».

    Під час екскурсії представники держав послухали розповіді про історію Софійського собору та оглянули мозаїки і фрески, які прикрашають інтер'єр храму. Крім того, прем'єр-міністр Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору.

    Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Згодом ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським.

    Також Борис Джонсон у зеленій краватці незвично привітав Зеленського.

    Як стало відомо, Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.

    Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

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    Теги: Софія Велика Британія Володимир Зеленський Борис Джонсон
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    Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото