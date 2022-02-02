Прем'єр Джонсон прогулявся нічним Києвом: яскраві фото

Під час екскурсії представники держав послухали розповіді про історію Софійського собору

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, після офіційних зустрічей у Києві, ввечері 1 лютого прогулявся нічним містом, зокрема відвідав Національний заповідник «Софія Київська». Компанію йому склав президент України Володимир Зеленський. Фото вечірньої прогулянки опублікував Офіс президента.

Під час прогулянки посадовці відвідали визначну пам’ятку української культури – Національний заповідник «Софія Київська».

Під час екскурсії представники держав послухали розповіді про історію Софійського собору та оглянули мозаїки і фрески, які прикрашають інтер'єр храму. Крім того, прем'єр-міністр Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Згодом ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським.

Також Борис Джонсон у зеленій краватці незвично привітав Зеленського.

Як стало відомо, Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.

Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

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