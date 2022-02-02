Брат Кличка подав заяву на вступ до тероборони Києва

Кличко: «Брат подав заяву і документи – приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва»

Брат мера Києва, український боксер Володимир Кличко приєднається до бригади територіальної оборони столиці. Про це повідомив Віталій Кличко у Facebook.

«Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця. А брат подав заяву і документи – приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва», – написав Кличко.

Зазначимо, у Києві триває набір до лав Сил територіальної оборони міста.

З 1 січня цього року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне завдання, яке закон ставить перед цими військами – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій. Зараз такі підрозділи формують і в Києві.

У Законі зазначено, що «керівник зони територіальної оборони – голова Ради міністрів Автономної республіки Крим, голова обласної адміністрації, голова Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна.