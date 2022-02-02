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    Брат Кличка подав заяву на вступ до тероборони Києва

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    У Києві триває набір до лав Сил територіальної оборони міста - Брат Кличка подав заяву на вступ до тероборони Києва
    У Києві триває набір до лав Сил територіальної оборони міста
    фото: Віталій Кличко/Facebook

    Кличко: «Брат подав заяву і документи – приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва»

    Брат мера Києва, український боксер Володимир Кличко приєднається до бригади територіальної оборони столиці. Про це повідомив Віталій Кличко у Facebook.

    «Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця. А брат подав заяву і документи – приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва», – написав Кличко.

    Зазначимо, у Києві триває набір до лав Сил територіальної оборони міста.

    З 1 січня цього року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне завдання, яке закон ставить перед цими військами – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій. Зараз такі підрозділи формують і в Києві.

    У Законі зазначено, що «керівник зони територіальної оборони – голова Ради міністрів Автономної республіки Крим, голова обласної адміністрації, голова Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна.

    Читайте також: Сім кіл пекла добровольців. Як потрапити до лав територіальної оборони?
    Теги: Віталій Кличко Київ Володимир Кличко закон документи Володимир Зеленський столиця охорона
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    Брат Кличка подав заяву на вступ до тероборони Києва