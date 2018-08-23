Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)



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Фото: Держприкордонслужба України Флешмоб прикордонників на Софійській площі

Курсанти Національної академії прикордонного відомства продемонстрували захоплююче і вражаюче дійство

Сьогодні, 23 серпня, на Софійській площі з нагоди Дня Державного Прапора України відбувся патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Держприкордонслужби.

Курсанти Національної академії прикордонного відомства, які в День Незалежності крокуватимуть на параді військ, продемонстрували захоплююче і вражаюче дійство. Разом з ними виступили артисти Академічного ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України.

У ході виконання плац-параду його учасники відобразили державні символи України та контур нашої держави, в центрі якого майорів державний прапор України, а також разом з глядачами дійства виконали Гімн України.

Грандіозна акція уособлювала подальшу консолідацію українців навколо захисту територіальної цілісності України та, як відмітив ректор Національної академії Держприкордонслужби Олег Шинкарук, для демонстрації державництва України і патріотичного виховання молоді.

З ініціативою проведення цього флешмобу виступили самі курсанти вищого прикордонного навчального закладу, аби продемонструвати українському народу військовий вишкіл та урочисто відзначити свято –День Державного Прапора України.