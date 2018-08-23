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    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)

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    Флешмоб прикордонників на Софійській площі - Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Фото: Держприкордонслужба України
    Флешмоб прикордонників на Софійській площі

    Курсанти Національної академії прикордонного відомства продемонстрували захоплююче і вражаюче дійство

    Сьогодні, 23 серпня, на Софійській площі з нагоди Дня Державного Прапора України відбувся патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Держприкордонслужби.

    Курсанти Національної академії прикордонного відомства, які в День Незалежності крокуватимуть на параді військ, продемонстрували захоплююче і вражаюче дійство. Разом з ними виступили артисти Академічного ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України.

    У ході виконання плац-параду його учасники відобразили державні символи України та контур нашої держави, в центрі якого майорів державний прапор України, а також разом з глядачами дійства виконали Гімн України.

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    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Прикордонники провели на Софійській площі видовищний флешмоб (фото, відео)
    Фото: Держприкордонслужба України

    Грандіозна акція уособлювала подальшу консолідацію українців навколо захисту територіальної цілісності України та, як відмітив ректор Національної академії Держприкордонслужби Олег Шинкарук, для демонстрації державництва України і патріотичного виховання молоді.

    З ініціативою проведення цього флешмобу виступили самі курсанти вищого прикордонного навчального закладу, аби продемонструвати українському народу військовий вишкіл та урочисто відзначити свято –День Державного Прапора України.

    прикордонники Київ Держприкордонслужба День Незалежності
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